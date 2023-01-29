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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Jayden Quinn Oosterwolde kimdir? Jayden Quinn Oosterwolde'un kariyeri
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde, İstanbul'a geldi! 21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Jayden Quinn Oosterwolde kimdir? Jayden Quinn Oosterwolde'un kariyeri
HABERTURK.COM

Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını duyuran Fenerbahçe Hollandalı oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Parma'da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe'de yılda 800 bin Euro kazanacak. Fenerbahçe, İtalyan ekibine bonservis bedeli olarak 7,5 milyon euro ödeyecek.

21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor.

A TAKIMDA OYNAYABİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor.

Oosterwolde 26 Nisan 2001 doğumlu olduğu için Süper Lig'de hemen oynayabilecek. F.Bahçe'nin bu oyuncuda ısrar etmesinin bir başka sebebi ise gelecek vadeden bir futbolcu olması.

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