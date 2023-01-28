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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jayden Oosterwolde: Güçlü ve hızlı... Futbol oynayan bir koşucu!

Fenerbahçe, yeni sol bekini İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin yeni transferini Habertürk'e yorumlayan İtalyan gazeteci Simone Lorini, Oosterwolde'nin atletik özelliklerini ön plana çıkarırken Hollandalı futbolcuyu bir koşucuya benzetti

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  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    Fenerbahçe, yeni sol bekini İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaşma sağladı. 
  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    21 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. İtalyanlara göre; taraflar bonservis için 7 milyon Euro'ya el sıkıştı. Oosterwolde ile de 2027'ye kadar sözleşme imzalanması bekleniyor. 
  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    Futbola Twente altyapısında başlayan Hollandalı oyuncu, A takıma yükselme başarısı göstermişti. 2021-22 sezonunda Parma'ya kiralanan sol bek, daha sonra 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübüne dahil oldu.
  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, güçlü fiziği ve sürati ile dikkat çekiyor. Parma'da bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika görev alıp 1 kez ağları havalandırdı.
  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    Hollandalı sol bekin gelişinin ardından Fenerbahçe'de saha içi dizilişinde önemli değişiklik yaşanacak. Ferdi Kadıoğlu'nun farklı pozisyonlarda değerlendirilmesi ve savunmanın güçlenmesi açısından Oosterwolde'nin transferine oldukça önem veriliyordu.
  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    Oosterwolde, TFF'nin 21 yaş altı yabancı oyuncu kriterine uyduğu için yabancı sınırına takılmadan direkt A takım listesine yazılabilecek.
  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    "GÜÇLÜ, HIZLI, DAYANIKLI"

    İtalya'da Parma'yı yakından takip eden TMW muhabiri Simone Lorini, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'yi Habertürk Spor'a yorumladı: 
  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    Oosterwolde fiziksel olarak çok güçlü, atletik yapısı onun en önemli özelliği. Güçlü, hızlı ve dayanıklı. O adeta futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu. Teknik anlamda öğrenmeye açık bir oyuncu. 
  • Jayden Oosterwolde: Futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu - Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde nasıl bir futbolcu?

    Parma'daki ilk yılında beni en çok şaşırtan şey; İtalyan futbolunun basit olmayan taktik kavramlarını hızlıca öğrenmesiydi. Savunma alanında geliştirmesi gerekenler var ama bek desteğiyle hücum oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel.

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