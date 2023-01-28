Parma'daki ilk yılında beni en çok şaşırtan şey; İtalyan futbolunun basit olmayan taktik kavramlarını hızlıca öğrenmesiydi. Savunma alanında geliştirmesi gerekenler var ama bek desteğiyle hücum oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel.