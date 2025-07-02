Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran nasıl bir futbolcu?
Fenerbahçe, 5 ay önce bonservisine 77 milyon euro ödenen bir ismi; Kolombiyalı Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Peki Jhon Duran nasıl bir futbolcu? Hangi özellikleri öne çıkıyor ve Fenerbahçe'ye nasıl katkı sağlayabilir. İşte genç futbolcunun öne çıkan özellikleri...
Fenerbahçe'nin 5 ay önce bonservisine 77 milyon euro ödenen bir ismi kadrosuna katması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Peki Jhon Duran nasıl bir futbolcu ve Fenerbahçe'ye neler katar?
Henüz 15 yaşındayken Kolombiya Ligi'nde A takımda sahaya çıkan Duran, topla dikine koşuları, şut kararlarını hızlı vermesi ve sahanın her yerinden şut deneyebilmesiyle farkını gösterdi.
2022'de Kolombiya'dan MLS kulübü Chicago Fire'a transfer olan Duran, ilk sezonunda 28 maçta 8 gol, 6 asist üretti. ABD kariyerinde kendisini oldukça geliştiren Duran, sert şutları ve savunma arkasına attığı koşularla rakip defanslar için durdurulamaz bir tehdide dönüştü.
KISA SÜREDE AVRUPA DEVLERİNİN İLGİSİ ÇEKTİ
Aston Villa, Leipzig, Benfica ve Borussia Dortmund gibi kulüpler Duran için devredeydi. Savaşı Aston Villa kazandı ve Kolombiyalı genç forveti 29,5 milyon euro’ya transfer etti. İlk sezonunda Premier Lig'de düzenli forma şansı bulamadı. Oyuna hep sonradan girdi ve adaptasyon süreci geçirdi.
2023-24 sezonunda ise, kendisini göstermeye başladı. Premier Lig'de 23 maçta 5 gol kaydetti ancak bu maçların sadece 3’ünde ilk 11’de görev aldı.
Her geçen ay gelişti ve formunu yükseltti. Ancak maçlara yedek kulübesinde başlamak kaderi olmuştu. O sezon maç başına ortalama sadece 38 dakika süre aldı. Yine de goller bulmak için uzun sürelere ihtiyaç duymadı.
77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Ocak 2025’te Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Aston Villa’ya tam 77 milyon euro bonservis ödedi. Bu, Suudi Pro Ligi tarihinin Neymar’ın ardından en pahalı ikinci transferiydi. Duran, yeni kulübüyle çıktığı ilk 18 maçta 12 gol attı.
1,85 boyundaki Jhon Duran, klasik bir pivot santrfor değil. Ceza sahasında kaleye sırtı dönük bir şekilde oynayabilen Duran en büyük tehdidi yüzünü kaleye döndüğü anda ortaya çıkarıyor. Çok güçlü bir sol ayağa sahip olan 21 yaşındaki futbolcu, olağanüstü şutlarıyla meşhur bir isim.