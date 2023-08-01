Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mert Müldür ve Miha Zajc, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için açıklama yaptığı Mert Müldür ve Miha Zajc, İstanbul'a geldi.

MERT MÜLDÜR'DEN 4 YILLIK SÖZLEŞME

Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Avusturya'da yetişen Mert Müldür, kariyrerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım'da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

ZAJC'TAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

İstanbul'a inen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Zajc için şu açıklamayı yapmıştı:

"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır."

Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.