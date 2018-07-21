Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen'den transfer ettiği 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fulham ile oynanan hazırlık maçında oyunun son 15 dakikalık bölümünde süre almasına rağmen sergilediği oyunla beğeni toplamıştı.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ferdi, Süper Lig'de fiziksel açıdan bir dezavantaj yaşayıp yaşamayacağı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi: "Bu durumu zekamla aşmak zorundayım. Bu nedenle zeki olmak zorundayım. Hollanda ligi daha taktik üzerine kurulu. Burada ise durum biraz daha değişik."

Ferdi, kendi oyun stiliyle ilgili ise şöyle konuştu: "Messi idolüm. Isco'yu da çok beğeniyorum. Kendi stilimi de ona benzetiyorum."

Genç oyuncu, gelecek planları için de, "İlk hedefim Fenerbahçe'de iyi bir kariyer yapmak ve düzenli olarak oynayabilmek." diye konuştu.

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