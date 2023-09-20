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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? FB Nordsjaelland maçı biletleri ne kadar? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bu yıl. Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi gruplarında ülkemizi temsil edecek takımlarımızdan Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında güçlü Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve Avrupa'da şimdiye dek çıktığı 10 maçını da kazanmayı başaran kazanan sarı lacivertliler, Nordsjaelland karşısında da serisini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Nordsjaelland mücadelesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:25
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        Fenerbahçe Nordsjaelland maçı için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçına sahne olacak mücadelede sarı lacivertli ekibimiz, sahası Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Nordsjaelland karşısında 3 puan peşinde. İşte, zorlu Fenerbahçe Nordsjaelland karşılaşması hakkında detaylar...

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        FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati 19:45 olarak açıklandı.

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        FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Nordsjaelland karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE NORDSJAELLAND BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Bilet fiyatları şöyle:

        Kuzey-Spor Toto Tribünü: 600,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.100,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.200,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.300,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.450,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.600,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.200,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.500,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.900,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.400,00 TL

        Maraton Alt E Blok: 3.800,00 TL

        Fenerium Alt Avis E Blok: 11.000,00 TL

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Edin Dzeko.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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