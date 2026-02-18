Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet: 87 - Girona: 69 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 87 - Girona: 69 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında sahasında İspanyol ekibi Girona'yı 87-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 22:44 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Opet, evinde avantajı kaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı İspanyol ekibi Girona'yı 87-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Sonia Teixeira, Josip Jurcevic, Sinisa Prpa

        Fenerbahçe: Gabby Williams 10, Emma Meesseman 16, Julie Allemand 5, Kayla McBride 18, Iliana Rupert 20, Sevgi Uzun 4, Nikolina Milic 14, Olcay Çakır Turgut, Tuana Ayşegül Vural

        Başantrenör: Miguel Mendez

        Girona: Juste Jocyte 13, Laura Quevedo 3, Mariam Coulibaly 10, Chloe Louise Bibby 12, Klara Lundquist 6, Arica Carter 12, Carolina Guerrero Alcantara 8, Ainhoa Lopez Rodriguez 3, Lola Pendande 2

        REKLAM

        Başantrenör: Eric Suris

        1. Periyot: 19-14

        Devre: 37-35

        3. Periyot: 67-55

        4. Periyot: 87-69

        ÖNERİLEN VİDEO

        Apartmanda büyü paniği, karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler

        Kayseri'de bir apartmanın giriş kapısı ve bina içi koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen şüpheli maddeler paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri; büyü yapıldığı düşüncesiyle paniğe kapıldı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"