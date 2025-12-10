Habertürk
        Fenerbahçe Opet: 96 - Umana Reyer: 48 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet: 96 - Umana Reyer: 48 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci turunda Fenerbahçe Opet, F Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği İtalya ekibi Umana Reyer'i 96-48 mağlup etti.

        Giriş: 10.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:23
        Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de farka koştu!
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda Fenerbahçe Opet, F Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Umana Reyer takımını 96-48 yendi.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)

        Fenerbahçe Opet: Allemand 5, McBride 18, Williams 19, Gustafson 9, Meesseman 7, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır 10, Rupert 20, Tuana Vural

        Umana Reyer: Charles 12, Dojkic 14, Mavunga 6, Holmes 3, Hassan, Nicolodi, Pasa 4, Cubaj 4, Fassina 5

        1. Periyot: 30-2

        Devre: 53-21

        3. Periyot: 75-41

        Beş faulle çıkan: 37.06 Mavunga (Umana Reyer)

