Fenerbahçe Opet: 96 - Umana Reyer: 48 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci turunda Fenerbahçe Opet, F Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği İtalya ekibi Umana Reyer'i 96-48 mağlup etti.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)
Fenerbahçe Opet: Allemand 5, McBride 18, Williams 19, Gustafson 9, Meesseman 7, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır 10, Rupert 20, Tuana Vural
Umana Reyer: Charles 12, Dojkic 14, Mavunga 6, Holmes 3, Hassan, Nicolodi, Pasa 4, Cubaj 4, Fassina 5
1. Periyot: 30-2
Devre: 53-21
3. Periyot: 75-41
Beş faulle çıkan: 37.06 Mavunga (Umana Reyer)