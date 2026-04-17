        Fenerbahçe Opet, Euroleague'de final için sahnede!

        Fenerbahçe Opet, Euroleague'de final için sahnede!

        Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women yarı finalinde bu akşam Spar Girona ile karşılaşacak.

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Fenerbahçe Opet final için sahnede!

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Spar Girona'yı konuk edecek.

        Principe Felipe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Tek maç usulüyle oynanacak yarı final maçını kazanan takım adını finale yazdıracak.

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2025-26 EuroLeague Women sezonunda oynadığı 12 maçta aldığı 11 galibiyetle adını Play-In etabına yazdırdı. Play-In serisinde karşılaştığı Spar Girona'yı 87-69 ve 65-58'lik skorlarla geçen sarı lacivertliler, organizasyona doğrudan yarı final maçlarından katılma hakkı kazandı. 15 Nisan Çarşamba günü oynanan çeyrek final maçlarında Reyer Venezia'yı 70-64'lük skorla mağlup eden Spar Girona, Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi oldu.

        EuroLeague Women normal sezon maçlarında sekiz galibiyet, dört mağlubiyet alan Spar Girona, grubunu ikinci sırada tamamladı. Play-In etabında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol ile karşılaşan İspanya temsilcisi seriyi 2-0 kaybetmesine rağmen grup ikinciliği ile Final Six'e katılma hakkı kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!

        Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenci ve 1 öğretmenin cenazeleri, gözyaşlarıyla uğurlanıyor.

        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"