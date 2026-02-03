Habertürk
        Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'i konuk edecek!

        Fenerbahçe Opet , FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun 2. tur altıncı ve son maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:13 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:13
        Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes!
        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun 2. tur altıncı ve son maçında yarın Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.

        Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Altılı Final'i ve liderliği daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekibin grupta 10 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

        Basket Landes de 8 galibiyet, 3 yenilgi yaşayarak grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

        Fenerbahçe Opet, ikinci turda Fransız temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadeleden 80-61 yenilgiyle ayrılmıştı.

        STATÜ

        Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazanacak, 3 ve 4. sıradaki ekipler ise Altılı Final'e kalabilmek için çeyrek final play-in müsabakaları yapacak.

        Yarı final play-in müsabakalarını kazanan ekipler, Altılı Final'e doğrudan yarı finalden başlayacak, kaybedenler ise çeyrek finalde yer alacak.

        Çeyrek final play-in müsabakalarını kazananlar, Altılı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek, kaybedenler ise sezonu kapatacak.

