Fenerbahçe Opet'ten yeni sponsorluk anlaşması!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile SMS Grup İnşaat arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk, SMS Grup Hukuk Müşaviri Zeynep Öztürk, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar ve oyunculardan Tilbe Şenyürek ile davetliler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, kulüp olarak yalnızca bugünü değil yarını planlayan, sürdürülebilirliği, kurumsal düzeni ve uzun vadeli faydayı esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirerek, "Stratejik alanlarda uzun yıllardır faaliyet gösteren SMS Grup İnşaat'ı Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın resmi sponsorları arasında görmekten mutluluk duyuyoruz. Takım bu sezon Avrupa'daki istikrarlı yürüyüşüne devam etmektedir. SMS Grup İnşaat'ın desteğinin önümüzdeki yıllarda da süreceğine inanıyorum. Pazar günü üç farklı branşta oynanan derbi karşılaşmalarının tamamından galibiyetle ayrılmamız Fenerbahçe'nin rekabet gücünün ve kazanma kültürünün en net göstergesidir. Bu sponsorluk sahadaki mücadelemize güç katacaktır." dedi.

Fenerbahçe olarak başarının sağlam temeller, doğru planlama ve uzun vadeli bir yapı üzerine inşa edildiğine inandıklarını belirten Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal ise, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız da bu anlayışın sahadaki en önemli örneklerinden. Bu noktada SMS Grup ile aynı dili konuştuğumuzu düşünüyoruz. Bu iş birliğini kısa vadeli bir sponsorluk değil, güven ve sağlamlık üzerine kurulu uzun soluklu bir ortaklık olarak konumlandırıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. SMS Grup Hukuk Müşaviri Zeynep Öztürk de, bu anlaşmanın eşitlik, adalet ve fırsat eşitliği ilkesinin sahadaki karşılığı olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Kadınların sporda hak ettikleri görünürlüğe ve desteğe kavuşması, yalnızca sportif bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluktur. Sahada ter döken, sınırlarını zorlayan, her top için sonuna kadar mücadele eden bu güçlü kadınların yanında durmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu anlamlı birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'na başarılarla dolu nice sezonlar diliyorum." ifadelerini kullandı.