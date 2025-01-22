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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Opet - Umana Reyer Venezia: 86-66 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet - Umana Reyer Venezia: 86-66 (MAÇ SONUCU)

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Opet, ikinci tur F Grubu beşinci maçında ağırladığı Umana Reyer Venezia'yı 86-66 yenerek grup liderliğini garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:29 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:29
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        Fenerbahçe liderliği garantiledi
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        Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu beşinci maçında konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer takımını 86-66 yendi.

        Fenerbahçe Opet, grubunu lider tamamlamayı garantiledi.

        Salon: Metro Enerji

        Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Ewa Matuszewska (Polonya)

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Williams 13, Meesseman 22, Allemand 3, Charles 14, Atkins 2, Lekovic 2, Sacalir 7, Sabally 12, Badiane 2

        Umana Reyer: Berkani 11, Smalls 15, Nicolodi 4, Stankovic 1, Kuler 15, Miccoli 5, Cubaj, Fassina 11, Santucci 4

        1. Periyot: 22-25

        Devre: 47-33

        3. Periyot: 70-53

        5 Faulle çıkan: 24.28 Stankovic (Umana Reyer)

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