        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Opet - Uni Spar Girona: 76-59 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Opet EuroLeague'de finalde!

        Fenerbahçe Opet - Uni Spar Girona: 76-59 (MAÇ SONUCU)

        Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet, yarı final maçında karşılaştığı İspanyol ekibi Uni Spar Girona'yı 76-59 yenerek kulüp tarihinde 7. kez adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray-Zaragoza maçının galibiyle karşılaşacak.

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 20:08 Güncelleme:
        F.Bahçe, EuroLeague'de finalde!

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague Altılı Final yarı final maçında Uni Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek finale yükseldi.

        Sarı Melekler, son 5 sezonda 4. kez olmak üzere toplamda 7. defa EuroLeague'de final oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 6 finalde 2 kez şampiyon olmuştu.

        Zaragoza'daki Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, ilk yarısını da 37-27 önde kapattığı maçı rahat bir şekilde kazanarak organizasyonun ilk finalisti oldu.

        RAKİP G.SARAY VEYA ZARAGOZA OLACAK

        Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi de bu akşam belli olacak. Sarı Kanarya, bir diğer temsilcimiz Galatasaray ile ev sahibi Zaragoza arasında oynanacak yarı final maçını kazanan takım ile finalde kozlarını paylaşacak.

        REKLAM

        Kadınlar EuroLeague'de final müsabakası 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

        Salon: Pabellon Principe Felipe

        Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 13, Williams 13, Meesseman 14, Allemand 12, Stewart 3, Alperi Onar 3, Olcay Çakır Turgut 6, Rupert 12, Tuana Vural

        Uni Spar Girona: Jocyte 5, Holm 16, Quevedo 1, Guerrero 8, Coulibaly 8, Pendande 3, Badosa, Lopez 2, Bibby 16, Ribas

        1. Periyot: 12-17

        Devre: 37-27

        3. Periyot: 54-40

