Fenerbahçe Opet - Uni Spar Girona: 76-59 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague Altılı Final yarı final maçında Uni Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek finale yükseldi.

Sarı Melekler, son 5 sezonda 4. kez olmak üzere toplamda 7. defa EuroLeague'de final oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 6 finalde 2 kez şampiyon olmuştu.

Zaragoza'daki Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, ilk yarısını da 37-27 önde kapattığı maçı rahat bir şekilde kazanarak organizasyonun ilk finalisti oldu.

RAKİP G.SARAY VEYA ZARAGOZA OLACAK

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi de bu akşam belli olacak. Sarı Kanarya, bir diğer temsilcimiz Galatasaray ile ev sahibi Zaragoza arasında oynanacak yarı final maçını kazanan takım ile finalde kozlarını paylaşacak.

Kadınlar EuroLeague'de final müsabakası 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 13, Williams 13, Meesseman 14, Allemand 12, Stewart 3, Alperi Onar 3, Olcay Çakır Turgut 6, Rupert 12, Tuana Vural

Uni Spar Girona: Jocyte 5, Holm 16, Quevedo 1, Guerrero 8, Coulibaly 8, Pendande 3, Badosa, Lopez 2, Bibby 16, Ribas

1. Periyot: 12-17

Devre: 37-27

3. Periyot: 54-40