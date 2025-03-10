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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Rangers mesaisini sürdürdü! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Rangers mesaisini sürdürdü!

        Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'da Ibrox Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:59
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        F.Bahçe Rangers mesaisini sürdürdü!
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        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Rangers maçının hazırlıklarına devam edecek.

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