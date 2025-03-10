Fenerbahçe Rangers mesaisini sürdürdü!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Rangers maçının hazırlıklarına devam edecek.