Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin daha önce transfer görüşmelerini KAP'a bildirdiği yeni transferi Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'ya kavuştu! Sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'yu İstanbul'a getirdi.
Dün transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildiren sarı-lacivertlilerin yeni savunmacısı İstanbul'a geldi.
Brezilyalı stoperin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye resmi imzayı atması bekleniyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.
2019-20 sezonunun başında Bahia'dan Udinese'ye katılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, kulübüyle çıktığı 130 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.