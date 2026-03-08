Fenerbahçe Samsunspor maçının AVAR hakemi değişti!
Giriş: 08.03.2026 - 18:26 Güncelleme:
Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının AVAR hakemi (Asistan Video Yardımcı Hakem) değiştirildi. Daha önce AVAR koltuğunda oturacağı açıklanan Mustafa Savranlar'ın sağlık problemi nedeniyle maçta görev yapamayacağı duyuruldu. Savranlar'ın yerine AVAR hakemi olarak Çağdaş Altay görevlendirildi.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir.
Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır."
