Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fenerbahçe Samsunspor maçının AVAR hakemi değişti! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Fenerbahçe Samsunspor maçının AVAR hakemi değişti!

        Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak Süper Lig maçının AVAR hakemi (Asistan Video Yardımcı Hakem) Mustafa Savranlar'ın sağlık sorunları nedeniyle müsabakada görev yapamayacağı açıklandı. Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay AVAR hakemi olarak atandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 18:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe Samsun maçında AVAR değişti!

        Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının AVAR hakemi (Asistan Video Yardımcı Hakem) değiştirildi. Daha önce AVAR koltuğunda oturacağı açıklanan Mustafa Savranlar'ın sağlık problemi nedeniyle maçta görev yapamayacağı duyuruldu. Savranlar'ın yerine AVAR hakemi olarak Çağdaş Altay görevlendirildi.

        Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir.

        Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        SGK avukatını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

        YALOVA'da, geçirdiği felç sonrası malulen emekliliği reddedildiği için açtığı davayı kaybedip, 53 bin lira olan vekalet ücretini ödemediği için SGK tarafından kredi kartına bloke konulunca, kurum avukatı Zekeriya Polat'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Hamza Hanedar (57) için ağırlaştırılmış müebbet...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?