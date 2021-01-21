Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sivasspor, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Puan cetvelinde 12. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti.

Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 26, kırmızı-beyazlılar 22 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 8 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.