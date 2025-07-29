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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe son sınavında Lazio'yu konuk edecek! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe son sınavında Lazio'yu konuk edecek!

        Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, son sınavını 30 Temmuz Çarşamba günü (yarın) İtalya temsilcisi Lazio'ya karşı verecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:19
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        Fenerbahçe'nin son provası Lazio'yla!
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        Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, özel maçta 30 Temmuz Çarşamba günü (yarın) İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.

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