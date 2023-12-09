Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı için nefesler tutuldu. Gruptan çıkma mücadelesi veren temsicimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek taraftarlar, Fenerbahçe Spartak Trnava maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...