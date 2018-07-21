Ülker Stadı'nda 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord karşısıdna 87'den sonra yediği gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de Phillip Cocu açıklamalarda bulundu.

Özellikle gençlerin performansına dikkat çeken 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "60-65 dakika iyi futbol oynadık. Hücumda istediklerimizi yaptık. İyi bir pas oyunu oynadık, hareketli bir oyun vardı, topu da dolaştırdık.

Son 20 dakikadan ise memnun değilim. Bazı oyuncuların yorgun olması normaldı ve taktiksel olarak akıllıca oynamadık.

Eljif ve Barış çok iyi bir oyun oynadı, onlardan memnunum. Büyüleyici bir görüntü çizdiler. Eljif'in fiziksel durumu inanılmaz. Barış da daha fazla güçlenebilir. Çok olgun oynayan iki genç oyuncu, diğer genç oyuncular için örnek olacaktır.

Bazı pozisyonlarda yeterince kalabalık değiliz ama iyi oyuncular almaya çalışıyoruz, bu takımı daha kuvvetli bir noktaya getirebilmek için her şeyi yapıyoruz.

İyi bir forvet bulmaya çalışıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ