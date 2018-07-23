Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşirken, Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Phillip Cocu, zorlu eşleşmeyi Fenerbahçe TV'de değerlendirdi.

Hollandalı teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

Güçlü bir rakiple eşleştik. Avrupa kupalarında oynama alışkanlığı olan bir kulüp. Muhtemel rakipler arasında en zor rakibi çektiğimizi söyleyebilirim.

Onların düşünceleri şu şekilde diye tahmin ediyorum: Kendi sahalarında iyi skor almak isteyeceklerdir. Bizim stada gelmeden avantajı elde etmek isteyeceklerdir.

Çünkü taraftarımızın önünde istedikleri sonucu almanın kolay olmadığının farkındalar."

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

"Rakibimiz Benfica'ya saygı duymak zorundayız. Ancak bunun anlamı kesinlikle korku değil.

Kendimize güveniyoruz. Turu geçebileceğimize inanıyoruz."

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