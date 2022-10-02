Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan derbi yorumu: İki takım için de iyi değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler: "İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular"

"İKİ TAKIM DA DEFANSİF ANLAMDA İYİYDİ" "Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. Valencia'nın ilk yarıda iki pozisyonu verdi. İki takım da defansif anlamda iyiydi. Rakip bir tane duran toptan net fırsat yakaladı."

"AEK MAÇINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIK" "AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor."

"KALİTE YÜKSEKTİ" "Dünyadaki büyük derbilere bakınca, maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel atmosfer yarattı. Oyuncular profesyonelce oynadı. İki takım futbolcularını da tebrik ederim."

"VALENCIA OLDUKÇA İYİYDİ" "Fenerbahçe ile benzer bir takıma karşı oynadık. Milli takıma 13-14 oyuncu veren takımlarda, ara sonrası performanslar değişebiliyor. Enner Valencia buna rağmen oldukça iyi oynadı."

"F.BAHÇE'YE GOL ATMAK KOLAY DEĞİL" "Beşiktaş'a karşı özel bir ofsayt taktiği yapmadık. Her maç aynı şeyleri yapıyoruz. Fenerbahçe savunmada iyi bir takım ve Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Wout Weghorts dışında pozisyonları yoktu, bu da savunma kalitemizi gösteriyor."

"DEĞİŞİKLİKLER BEKLEDİĞİMİZ KATKIYI VERMEDİ" "Oyuncu değişiklikleri beklediğimiz katkıyı veremedi. Sonradan girenler, 11'dekilerle aynı seviyeyi gösteremedi. Diego Rossi'yi saymıyorum, o son 5 dakikada girdi. İlk değişikliklerden sonra taktiksel kaliteyi kaybettik. Beşiktaş'ın oyuncu değişiklikleri çok etkiliydi. Beşiktaş'ta oyuna girenler, onların oyununu yukarı çıktı. Ama bizde durum böyle olmadı."

"F.BAHÇE'Yİ FAVORİ GÖRMEDİM" "Fenerbahçe'nin bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş'ın da futbolcuları çok iyi ve şampiyonluk için yarışıyorlar. Şampiyonluğa oynayan 5 takım var, geçen sene Trabzonspor çok önde götürdü. Derbide Fenerbahçe'yi favori görmedim. Favorilik sahada gösterilir ve iki takım da şampiyonluğa oynadığını gösterdi."