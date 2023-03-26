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Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ülkesi Portekiz'de açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli teknik adam, ayrılık iddiaları ve Beşiktaş derbisi hakkında konuştu.

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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması

    Fenerbahçe'den sezon sonu ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus, tatil için gittiği ülkesi Portekiz’de açıklamalarda bulundu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması

    İsmi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan deneyimli teknik adam, "Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var" dedi. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması

    Milli takımlarda yer alan oyuncularıyla ilgili de konuşan Jesus, "Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor, gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülke Milli Takımları’na giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz” ifadesini kullandı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması

    Sarı-lacivertli kulüpte bu sezon en azından bir kupa kazanmak istediğini dile getiren ve taraftarlardan destek isteyen Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması

    “Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması

    Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok”

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