İsmi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan deneyimli teknik adam, "Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var" dedi.