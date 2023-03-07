Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

ÇEBİ, 'O MAÇLAR YOK SAYILMALI' DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde Jesus'unkine benzer bir öneri sunarak, Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" demişti.