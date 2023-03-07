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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına verdiği röportajda Süper Lig'de bu sezon için play-off sisteminin uygulanması gerektiğini söyledi.

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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına yaptığı açıklamada Süper Lig'le ilgili çok tartışılacak bir öneri sundu.  
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

    A Bola'ya röportaj veren deneyimli teknik adam, ülkemizde yaşnana deprem felaketi nedeniyle Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekildiğini hatırlatıp şampiyonluk için play-off önerisi sundu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

    Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından bu takımlarla maçı olan ekiplerin 3-0 hükmen galip ilan edilmesinin yanlış bir karar olduğunu söyledi. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

    "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu. Farklı bir formül gerekiyor" diyen Jesus, "Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı" ifadesini kullandı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

    Şampiyonun play-off sistemiyle belirlenmesi gerektiğini de vurgulayan Portekizli teknik adam, "Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Ancak bu seçeneğin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında herhangi bir fikrim yok" dedi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

    Süper Lig'de son olarak Kayserispor maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 51'e çıkardı. Lider Galatasaray ise Gaziantep FK karşısında 3-0 hükmen galip sayılarak puanını 57 yaptı. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!

    ÇEBİ, 'O MAÇLAR YOK SAYILMALI' DEMİŞTİ

    Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde Jesus'unkine benzer bir öneri sunarak, Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" demişti.

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