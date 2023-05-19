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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kaleme aldı

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  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    GÜRCAN BİLGİÇ: VAZGEÇMEK YOK

    Öyle bir maça yakışan bir atmosfer yaratıldı önce Kadıköy'de… Bu sezon rakiplerine karşı hiç kazanamadı Fenerbahçe. Tribünleri dolduranlara borcu vardı oyuncuların bu maçta. Ve; gereken yapıldı… İlk dakikadan itibaren kazanacaklarını hissettirdiler, baskıyı kurdular ve genç yıldızları Arda Güler'i devreye soktukları anda da golü buldular. 
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    60'dan sonraki, yapılması sanki gerekliymiş gibi değişikler ile denge değişti. Kontrolü rakibe verdiler. Frenleme, Trabzonspor'a da "davetiye" çıkardı. Maçın kırılma anı ikinci Fenerbahçe golü. Zajc'ın "üçlü" sıkıştırmadan çıkmasıyla birlikte bir anda savunmayı da devreden çıkardılar. Peres son anda vurdu topa ve Trabzonspor takımının da, teknik heyetinin de umutlarını bitirdi. (FOTOMAÇ)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: JESUS, ARDA'YA KIZMAKTA HAKLI

    Arda-Batshuayi iş birliği erken golü getirdi. Sadece bu yarıdaki üstün oyunda pozisyon zenginliği ortaya çıkmadı. Nedeni her zaman vurguladığım gibi sürekli değişen takım tertipleriyle üçüncü bölgede set oyununun yeterli olmayışı.
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Arda bazen gereksiz bireysel oynamakta ısrar etse de yine faydalı işler yaptı. Bir pozisyonda Jesus kendisine çok kızdı. O da karşı tepki verdi. Ama Jesus kızmakta yüzde yüz haklıydı. Ferdi her zamanki gibi yine çok iyi çalıştı. Jesus'a bir soru sormak istiyorum; dünyada her maç mutlaka 5 oyuncu değiştiren bir teknik adam var mı? Bir eleştirim de ikinci yarıda sahanın en iyisi Zajc'ı niye çıkardı? (SABAH)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: İLK DERBİ ZAFERİYLE İKİNCİLİĞİ SAĞLAMA ALDI

    Galatasaray da kazanmış şampiyonluk kutlaması için burada Fenerbahçe'in puan kaybını bekliyordu. Bjelica 3'lü savunmasının soluna sağ bek Larssen'i; soluna forvet Visca'yı koyup 5'li blok önünde 4'lü ile deplasman mantığıyla sahaya çıkmıştı. Bu sezon ilk kez derbi galibiyeti ile tanışan Fenerbahçe için kırmızı kartsız bitirilen bir maç olması bile önemliydi. 
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Hem ikincilik için, hem bir derbi galibiyeti adına hem de hayati kupa yarı finali öncesinde moral olması bakımından çok önemli bir 3 puandı. Sezonun maçı haftaya çarşamba Sivas'a karşı. O maça yüksek prim şart. Trabzonspor'un yeniden yapılanma dönemi olduğunun farkındayım ama Bjelica da 2-0'dan önce de daha klas isimleri oyuna sokma zihniyeti olması gerektiğini de kavramalı. (HABERTÜRK)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    CEM DİZDAR: FENER HALA YARIŞTA

    Paslaşmaktan yani kolektif oyundan o kadar ürküyor memleket! Sonuca hemen götürecek eylemlerin orta ve şut olduğuna da o kadar eminler ki... Peki, Fenerbahçe golü nasıl oldu? Arda Güler, önündeki ilk adamı zarifçe geçip içeri pas attı ve gol. Yine de eminim ki ülke, pasa değil kimin attığına ve ne incelikte atmış olduğuna odaklanıp konuyu anlamanın hayli uzağına düşecek.
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Sonuçta... İpler Galatasaray’ın elinde olsa da Fenerbahçe hala yarışta. Lakin Trabzon için ise bir sonraki sezonu planlamak ve uygulamak zor olacak gibi görünüyor. Epeydir ‘’endüstriyel’’den ‘’finansal’’a evrilmiş futbolda önemli kalemlerden biri de ‘’risk yönetimi’’dir. O ya∫taki Edin Visca’ya adı meşhur, kendi kulübede olanlar da dahil - onca Euro’yu bağlayan Trabzon yönetimleri idari ya da teknik, fark etmez -, para nasıl yönetilemez konusunda hayli öğretici örnekler vermiştir. Ancak, bu uygulamalardan kimler, ne dersler almıştır işte o muamma... (FANATİK)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    BÜLENT TİMURLENK: FENERBAHÇE CEZAYI ERKEN KESTİ

    Puan kaybı yaparsa Galatasaray'ın Sivas maçını kazanıp şampiyonluğunu ilan etme ihtimali Fenerbahçe'ye taraftarı önünde hızlı bir başlangıç gerektiriyordu, öyle de oldu. Bjelica'nın garip tercihlerine karşı ev sahibi erken kesti cezayı, Arda'nın hatlar arasına topu yuvarlaması yetti de arttı bile.
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Zajc, bir saat boyunca yapmadığını yaptığında merkezi boş Trabzonspor iki topta kalesinde golü gördü. 62'de Bjelica 4 oyuncu değiştirdiğinde atı alan Üsküdar'ı geçmiş hemen ardından Valencia imza vuruşlarından birine imza atıp skoru üçe taşımıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın hesaplarını Ankaragücü deplasmanına taşıdı. Son şampiyon Trabzonspor'u ise 5-6 ayda bu hale getirenler ise zoru başardılar! (SABAH)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    ATTİLA GÖKÇE: ARDA SAVAŞA HAZIR OLMALI

    Arda Güler’in Batshuayi’ye yaptığı akıllı asist alkışı hak ediyordu. Genç yıldız adayının topla buluşup kendi çevresinde dönerken Batshuayi’nin önüne attığı derin pas nefis bir asiste dönüştü… Sonrasında da Arda’nın aynı verimlilikte oyunu sürdürdüğünü gördük.  Evet Arda Güler artık Fenerbahçe’nin as oyuncularından biri. Oynasa da oynamasa takımda yeri olan biri.. 
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Hele arkadaşlarının da duran topları ona kullandırması oyuna katılan farklı bir güzellik. Şimdi kimse darılmasın, aklımdakini yazmalıyım: Arda Güler biraz daha sert ve mücadeleci oyun karakteri kazanmalı.. Hatta arada sarı kırmızı kartlar da görebilmeli. Onun savaşçı ruhu kazanması için hocası ve arkadaşları yardımcı olacaklardır. (MİLLİYET)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    AHMET ÇAKAR: KEŞKE HEP ARDA OYNASAYDI

    Fenerbahçe, bu sezon ilk defa bir derbi kazandı. İyi oynadılar, güzel goller attılar, pek tabii ki Trabzonspor'un da şaşırtıcı bir performansı vardı. Nerede geçen seneki Trabzonspor, nerede bu sezonki Trabzonspor. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor rakip kaleye gidemiyor. F.Bahçe ise oyunu sürekli kontrol edebiliyordu. Bazı oyuncular var, keşke sezon başından beri sürekli oynayabilselerdi. Bunların başında pek tabii ki Arda Güler ile Zajc geliyor. İkisi de hem kaliteli oyuncular hem de skoru değiştirebilecek ya da değiştirtebilecek meziyetlere sahipler. 
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Artık şampiyonluk, F.Bahçe için mucizelere kaldı. Kolay değil G.Saray'ın art arda puanlar kaybetmesi. Ama dünkü galibiyetle de 'ikincilik riske girer mi' diyenlere rahatlatıcı bir cevap verdiler. Abdulkadir Bitigen, çok başarılı bir maç yönetti. Mamafih mücadele hakem için çok zor değildi ama Trabzonspor lehine verilen penaltı dahil tüm kararları doğruydu. (SABAH)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    İBRAHİM YILDIZ: FENERBAHÇE BIRAKMIYOR

    İlk 30 dakika üstünlüğü elinde tutan Fenerbahçe, 11. dakikada gelen golle psikolojik eşiği de aşmış oldu. Maçın ilk yarısını önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarı daha baskılı bir oyun çıkardı. Peres’in harika golü ile skoru 2-0 yaparak Trabzonspor’un elini kolunu bağladı. Ardından gelen Valencia golü, maçı da bitirdi.

     
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Sarı-Lacivertli takımda sırıtan tek isim Rossi oldu. Son ana kadar oyunda kalması yadırgandı. Arda yine, sahanın en iyilerindendi. Attığı paslar, topu ileri taşıması kalitesine yakıştı. Jesus sonunda Arda inadından vazgeçti de, bu oyuncuyu zevkle izler hale geldik. (HABERTÜRK)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    ENGİN VEREL: YETMEZ AMA İYİ

    Fenerbahçe'nin pamuk ipliğine bağlı şampiyonluk şansının devam etmesi için Trabzonspor'u mutlaka yenmesi gerekiyor. Aksi halde iplik kopacak. Ama kazanırsa umut kırıntılarını bir sonraki haftaya taşıyabilecek. Galatasaray'ın son 3 maçta böyle ciddi bir puan farkının kapanmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum. Sadece ben değil, Fenerbahçeliler de aynı şeyi düşünüyor. 
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Bu düşüncelerle başlayan maçın ilk dakikalarındaki görüntü Fenerbahçe'yi cesaretlendiriyor. Zira Trabzonpor ürkek, tedirgin ve kazanmaktan çok kaybetmemeyi hedefleyen bir görüntü içinde. Haliyle bu korkaklık Fenerbahçe'ye cesaret veriyor. Kazanmak zorunda olmalarından dolayı işlerini kolaylaştırıyor. Hele bir de golün erken gelmesi, "Fenerbahçe bu maçı farklı kazanır" görüntüsü oluşturuyor. Golde Arda'nın olağanüstü yeteneğini sergilediği anları da buraya not etmek lazım. Fenerbahçe kolay bir galibiyetle yoluna devam etti ama bunun çok işe yarayacağını açıkçası hiç bir Fenerbahçeli düşünmüyor. (AKŞAM)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    UĞUR MELEKE: KADIKÖY'DE SAHA LABORATUVAR GİBİYDİ

    Dün de Kadıköy’de sahada deyim yerindeyse “deneysel bir Trabzonspor” vardı. Bjelica, Ülker Stadı’na adeta bir laboratuvar kurdu. Yastığa başını koyup hayal ettiği karışımları denedi Kadıköy’de. Hırvat Hoca Ankaragücü maçındaki üçlü stoper grubunu bozmadı, Eren yine sol stoperdi. Ancak kanat bek pozisyonlarında sağda Visca, solda Larsen’i izledik. Yani beşli savunmanın üçünün orijinal rollerinde olmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla.

     
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Fenerbahçe açısından dünün sanırım en önemli konusu formasyondu. Jorge Jesus bu sezon ligde-Avrupa’da tüm kritik maçlara ısrarla 3-4-3 dizilişiyle çıkmış, özellikle Süper Lig’de derbilerde kötü sonuçlar almıştı. Portekizli teknik adam dün klasik 4-4-2’yi tercih etti, kanatlarda kullandığı dört oyuncudan da iyi verim aldığı söylenebilir. Ferdi asist yaptı, Peres gol attı, Arda da her hücumun içinde vardı yine. Giresun maçında İsmail-Mert ikilisinin oyuna katkısı kısıtlı kalmıştı, dün 11’de başlayan Zajc da asist yaptı derbide. Bence Galatasaray artık şampiyonluk kupasının kulpundan sıkıca tuttu, ancak Fenerbahçe ikinci basamak güvenliği için kritik bir galibiyet aldı dün. (HÜRRİYET)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    ERCAN GÜVEN: ONURSAL ONARIM!.. 

    Fenerbahçe bu sezon ilk defa “büyükle büyük oldu”… İlk defa bir derbiyi duvara raptiyeledi ve başkanından hocasına değişmiş Trabzonspor’u tek ayak üzerinde yakalanmış olsa da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç sadece Fenerbahçe’nin matematiksel şampiyonluk şansını belirsiz bir süre daha uzatmasına yaramadı; asıl takımın, tribünlerin hatta Saraçoğlu Stadı’nın “onurunu onarmanın” ilk adımı oldu sezon sonuna doğru. Acil ihtiyaç oydu! 
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları: "Arda Güler savaşa da hazır olmalı"

    Galatasaray karşısında da derbi kazanmayı tekrarlayabilir, Türkiye Kupasına uzanabilirse “genel af” ilan edilir Fenerbahçe’de! Birkaç sezondur pek çok apoletini kaybetmiş Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyeti ile sadece yarışta kalmadı, Kadıköy’de çeyrek asırdır yenilmediği Trabzonspor ile bir tane geleneği bile kurtardı sezon sonunda. Onur onarımı ise olmazsa olmazdı. Başarı mı?.. Kesinlikle. (MİLLİYET)

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