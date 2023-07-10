Fenerbahçe transferi açıkladı! Alexander Djiku, Fenerbahçe'de Son dakika haberine göre Fenerbahçe, savunma oyuncusu Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yöneticimiz Selahattin Baki ile sportif direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

Fenerbahçe'nin resmi açıklaması şöyle:

"Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Alexander Djiku’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."