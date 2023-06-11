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Fenerbahçe Türkiye Kupası finaline yeni formasıyla çıkıyor!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya, 2023-2024 sezonunda giyeceği çubuklu forma ile çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe Türkiye Kupası finaline yeni formasıyla çıkıyor!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maça yeni sezonda giyeceği çubuklu formasıyla çıkacağını duyurdu.

Final maçında ilk kez görücüye çıkacak formanın maçın hemen ardından Fenerium mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı
yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor!

Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!

Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak;
Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!

Yeni Çubuklumuz karsılaşma sonrasında http://fenerium.com da ön satışta!

Tüm taraftarımıza duyururuz.

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