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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe U19: 2 - Galatasaray U19: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe U19: 2 - Galatasaray U19: 2 | MAÇ SONUCU

        19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:09
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        Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

        Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş'ın 48. ve 85. dakikada attığı gollerle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

        Galatasaray, bu sonuçla puanını 80'e çıkartarak 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 54 puanla 9. sırada kaldı.

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