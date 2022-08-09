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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 Sezonu'nun ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Mergim Berisha ile beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasında sahasından 1 puanla ayrıldı. Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını yorumladı

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  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    UĞUR MELEKE: Ümraniye, Rangnick’in tespitini hatırlattı. Kadıköy’de sahaya çıkan Ümraniye’yi cumartesi günü Liverpool’a karşı Liverpoolluk taslayan Fulham’a benzeteceğim izninizle... Ümraniye, Geraldo-Lenjani gibi iyi takviyelerle güçlenmiş; müsabakaya misafir gibi değil ev sahibi gibi başladılar adeta. 
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    İlk yarıda Fenerbahçe’yle hemen hemen eşit sayıda pas yaptılar, şut istatistiği 8-7, kornerler 3-4, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 8-11’di devrenin sonunda. Tabela dışında hemen her şey istediği gibiydi Recep Uçar’ın ilk devrede. Aslında ikinci devreye daha tempolu başlayan ve özellikle Ferdi’nin kanadından pozisyonlar yaratan taraf Fenerbahçe’ydi. Ancak Ümraniye’nin aynı maçta ikinci kez korner organizasyonuyla skor yapmasıyla momentum değişti. 
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Hem Glumac, hem de Gheorghe’nin gollerindeki akıllı korner organizasyonları bana Ralf Rangnick’in o güzel tespitini hatırlattı: “Futbolda artık gollerin yüzde 30’u duran toplardan geliyor. Öyleyse her takımın idmanların yüzde 30’unu da duran toplara ayırması gerekmez mi?”
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Türkiye'ye gelen büyük kariyerli hocaların ilk düştükleri hata çukuru burayı Arabistan falan sanıp ligi ve rakipleri küçümsemeleri. "Benim bir oyunum var bunu oynarız" demeleri. Hiddink ilk maçında 6 yedi. Rijkaard ve Vicente Del Bosque gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonları teneke bağlanarak yollandı. Tamamı, büyük özgüvenleri ve değişmeme, dönüşmeme kibirleri nedeniyle başarısız oldular. Jorge Jesus'ta da umarım bu kibir yoktur.
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Tempoya, dikine oyuna evet ama tempo adı altında saçma sapan sakar futbola hayır. Hız yapma isteğine evet ama buranın Türkiye olduğunun farkına varılıp sete de yerleşmeyi inkar etmeye hayır. Bu ligi Arabistan ligi sanmaya hayır. King'e hayır. Arda Güler'e uymayıp King'e uyan bir sistemi kabul etmiyorum. 
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    4-3-3 ile de 4-2-4 ile de Arda Güler oynayacak yer bulunacak bir oyuncudur. 10 numarayı vermekten öte, 10 numarayı sahaya atmak lazım. Gustavo - Bruma gibi transferlere hayır. Berisha'dan ümit beslemeye hayır. Serdar Dursun'u Zajc'ı Crespo'yu inkar etmeye sonuna kadar hayır. Hocaya güvenmeye evet, Jesus da olsa tapınmaya sonuna kadar hayır..
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: Maç başladı, gözlerime inanamadım, “yanlış mı görüyorum acaba“ diye gözlüğümü taktım… Meğer doğru görmüşüm… Fenerbahçe o kadar berbat, Ümraniye o kadar etkili başladı ki, şaşırmam ve kusuru gözlerimde aramam son derece normal… Del Valle daha ilk dakikada mutlak fırsatı kaçırmasa, başka bir ifadeyle Altay sol eliyle mucize bir kurtarış yapmasa, Fenerbahçe rakibine “hoş geldin” demeden önce, Ümraniye güçlü rakibine “hoş bulduk“ diyecekti…
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe orta alanında rakibin gelişini önleyecek, kelimenin tam anlamıyla ön stoper görevini yapacak, rakibe basacak tek oyuncu yoktu… Ümraniye en ufak temasla karşılaşmadan geldi de geldi… Görünen tek adam Emre Mor‘du, etkiliydi… Ama o da kendine mi oynuyor, takıma mı oynuyor belli değil… Lincoln Henrique, bir maç önce herkese umut aşılamış, tatlı hayaller kurdurmuştu… Bu maçta kendi yarattığı hayalleri kendi yıktı… O kadar etkisizdi… Bunu söylemeliyim; bu Joshua King‘i “Fenerbahçe de oynar“ diye transfer edenleri, Fenerbahçe‘ye layık görenleri tebrik (!) ediyorum… 
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Ya Fenerbahçe’nin büyüklüğünü bilmiyorsunuz, ya da transfer yapmasını… Ayrıca bu Peres nereden çıktı… Çok mu aradınız… Tek doğru hamlesi olmadı… Sol bek olarak kadroda bulunan Ferdi, Novak, dünya para verilip alınan Peres’den elli kat daha iyi... Büyük Hoca denen Jesus, kendi egoları uğruna geçen yılın güzelim takımını darmadağın etti, eski tanıdıklarından, geçmişte birlikte çalıştıklarından “hısım - akraba“ takımı kurdu… Onlara ayrıcalık yapıyor, öncelik tanıyor… Olmaz… Olmazzz… Futbol affetmez… Futbol inada gelmez… Futbol ego tanımaz… Öğrenin artık bunu...
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe bugüne dek oynadığı maçların en kötüsünü sergiledi. Bunun temel nedeni teknik direktörün oyun planı ve sahaya sürdüğü oyuncu tercihiydi. Ferdi, sol bek görevini bu kez sağ bek olarak yapmaya çalıştı. Önünde oynayan Emre Mor yardımcı olmayınca çok fazla rakiple karşı karşıya kaldı.
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Karşılaşmanın en dikkat çeken bölgesi ise Fenerbahçe orta sahasıydı. Arao, tek başına kaldı. Önünde oynayan Emre Mor, Lincoln ve Rossi savunma yapmayı beceremediler. İkili mücadele konusunda zayıflar. Dönen toplarının neredeyse tamamını Ümraniyespor'lu oyuncular kazandı.
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Valencia ile birlikte ileride oynayan King'de neden ısrar ediliyor anlamak mümkün değil. Bir başka dikkat çeken durum ise, yeni gelenlerden çok eski oyuncular takıma daha fazla katkı yapıyor. Valencia, Serdar Dursun, Zajc ve Berisha'nın performansı çok daha iyiydi.
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    ERCAN GÜVEN: Tribünlerin, camianın ve dahi bu takıma parasını, emeğini koyanların şoka girmesinden doğal ne olabilir? Müthiş hocası, geniş kadrosu, parası, pulu, tıka basa stadı ile futbolun çınarı Fenerbahçe, ilk kez Süper Lig’de sahaya çıkan Ümraniyespor’la zor güç berabere kalarak sezona kapıyı bırakıp pencereden girdi. Üst baş perişan moral yerlerde. Parola “şampiyonluk” işaret “rezalet”… Bu ne biçim başlangıç böyle? 
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Üstelik Kadıköy’deki skandalın bahanesi bile yok. Olsa olsa, Ümraniyespor’u hafife alıp Zajc’sız tek orta sahalı ofansif bir takım kurmayı ve rakibe fark atmayı planlayan Jesus’un ihtirası. Pahalıya patladı… Çünkü, “kapalı kutu” Ümraniyespor ilk Süper Lig maçıyla açıldığı anda içinden on bir tane çetin ceviz döküldü Fenerbahçe sahasına… 
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Formaları değiştir, asıl o Fenerbahçe! Ev sahibi önde baskıyla rakibi çıkartmıyor mu; Ümraniyespor aynısı. Fenerbahçe topu kaptığında direkt kaleye mi gidiyor; Ümraniyespor daha iyisini yapıyor. Üstelik yok hükmündeki Fenerbahçe orta sahasına karşılık Oğuz’un organize ettiği çok daha dirençli bir orta sahası var ligin yenisinin.
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    AHMET ÇAKAR: Kadıköy'de hakem rezaleti yaşandı. F.Bahçe asla iyi oynamadı. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadı. Ama Yaşar Kemal Uğurlu ki benim için Türk hakemliğinin kara hakemidir, ağır bir soru işaretli hakemidir, dün korkunç hatalar yaptı. Sadece o değil bu organizasyonun içinde VAR hakemleri de var. 
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Ümraniye yeni ve sempatik bir takım. Çok da iyi oynadılar. Ama attıkları 3 golde de hakem hatası var. İlk golde Glumac kafayı vuruyor, top Altay'ın sağından kaleye doğru giderken ofsayttaki Ümraniyeli oyuncu topa doğru hamle yapıyor. Hareketleri, jestleri, vücut diliyle topla oynamak istiyor, kaleci Altay'a çok yakın olmasa da müdahale ediyor ve şaşırtıyor. Çok net bir ofsayt... VAR hakeminin yapması gereken; Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyarıp yan hakemiyle birlikte pozisyonu izlemesiydi. Ama yapmadılar. 
  • Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

    Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemlerinin kafasında öyle tilkiler var ki çizginin dışındaki faulü penaltı olarak değiştiriyorlar ama F.Bahçeli oyuncuyu oyundan atamıyorlar. İlk haftadan operasyonlar başladı. Bu organizasyonun içinde sadece sahadaki hakemler değil VAR odasındaki şahıslar da var.

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