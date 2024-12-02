Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

        Süper Lig'de bugün saat 20.00'de oynanacak Hatayspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gaziantep maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de VAR hakemleri açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Hatayspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gaziantep maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı.

        Kritik mücadeleler saat 20.00'de başlayacak.

        Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Emre Malok oldu. Bu karşılaşmanın orta hakemi olarak Kadir Sağlam düdük çalacak.

        Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi konuk edeceği karşılaşmada ise VAR'da Onur Özütoprak olacak. Karşılaşmanın orta hakemi Alper Akarsu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı