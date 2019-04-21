Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olurken sarı-lacivertli takımda iki kötü gelişme yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, sakatlık geçirdi ve 2. yarıda sahaya çıkamadı. Serdar'ın yerine Sadık Çiftpınar oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de ceza sınırında bulunan İsmail Köybaşı da sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İsmail, Trabzonspor maçında oynayamayacak. Hasan Ali Kaldırım'ın da kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle Trabzonspor maçında kimin oynayacağı merak konusu oldu.