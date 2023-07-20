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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Attila Szalai'den dev bonservis! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Attila Szalai'den dev bonservis!

        Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de Attila Szalai ile yollar ayrılıyor. Alman basını, Macar stoperin Bundesliga ekibi Hoffenheim ile anlaşmaya vardığını duyururken, yıldız oyuncu için ödenecek bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 18:23
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        Transfer döneminde birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

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        Başkan Ali Koç, dün yaptığı açıklamada, takımda önemli ayrılıklar yaşanabileceğini belirterek "Tabi transfer yapmak kadar satmak da önemli. Elimizdeki futbolculara gerek Almanya'dan gerek Amerika'dan gerek Orta Doğu'da gerek Avrupa'da değişik oyuncularımıza yüksek derecede ilgi var. O da bizi sevindiriyor. Çünkü sadece almakla olmaz, satmanız da lazım. Bu sene tahminim, 45-50 milyon Euro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. İnşallah kısmet olur." diye konuşmuştu.

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        Koç'un bu açıklamasının ardından gözler ayrılacak oyunculara çevrilirken, ilk yolcunun Attila Szalai olması bekleniyor.

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        Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın, Macar stoperi kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

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        Sky Sport'ta yer alan habere göre; bir başka Alman ekibi Union Berlin'den de teklif alan Szalai'nin tercihini Hoffenheim'dan yana kullandığı belirtildi.

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        Alman ekibinin 25 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

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        Fenerbahçe'ye 2021 yılının ocak ayında Apollon Limassol'dan 2.2 milyon euroya transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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