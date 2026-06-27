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        Fenerbahçe yönetimi Topuk Yaylası'nda

        Yeni sezona Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri kampa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        F.Bahçe yönetimi Topuk Yaylası'nda

        Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

        Sarı-lacivertli futbol A takımının yeni sezon ilk etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kampı dün başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etmişti. Başkan Yıldırım daha sonra geç saatlerde oyuncular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirmişti.

        Fenerbahçe'de öğle saatlerinde düzenlenen yemeğe ise yönetim kurulunda yer alan birçok isim eşlik etti. Yemekten önce Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı.

        Öte yandan yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir, yemeğin ardından tesisleri gezdi.

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