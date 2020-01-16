Devre arası transferinde hızını artırmak isteyen Fenerbahçe’de kritik saatler yaşanıyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; yapılandırma anlaşmasını tamamlayan ve bunu TFF Lisans Kurulu’na sunmaya hazırlayan Sarı-Lacivertliler bu şekilde harcama limitini açmayı hesaplarken transferde de gaza basmayı planlıyor.

ONAY BEKLENİYOR

TFF Lisans Kurulu’nun yapılandırma anlaşması sonrası bu anlaşmaya onay vermesi bekleniyor. Bu onay sonrası ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler’in harcama limitinde ciddi bir değişiklik olması beklenirken, yapılandırma anlaşmasının kabul görmemesi gibi aksi bir durum halinde ise Sarı-Lacivertliler’in transfer yapamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

KRİTİK GÜN CUMA

Fenerbahçe taraftarları tüm bu yaşananlar sebebiyle bugünlerde en çok bu kararın ne zaman kesinleşeceğini merak ederken, ilgili kurulun bu hafta cuma günü toplanmayı planladığı ve Fenerbahçe'nin başvurusunu görüşeceği öğrenildi. Cuma günü Fenerbahçe'nin kaderinin de netleşmesi beklenirken Sarı-Lacivertliler'in beklediği sonucu almasının ardından ise Ricardo Rodriguez transferini sonuçlandırılması planlanıyor.