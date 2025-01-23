Fenerbahçeli Emir Ortakaya, Beerschot'a transfer oldu Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de genç futbolcu Emir Ortakaya ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 20 yaşındaki stoperin geri alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere Belçika ekibi Beerschot'a transfer olduğunu duyurdu.

Habertürk Giriş: 23.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:32 facebook

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