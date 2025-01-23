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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçeli Emir Ortakaya, Beerschot'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçeli Emir Ortakaya, Beerschot'a transfer oldu

        Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de genç futbolcu Emir Ortakaya ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 20 yaşındaki stoperin geri alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere Belçika ekibi Beerschot'a transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:32
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        F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
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        Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ara transferde Milan Skriniar ve Diego Carlos'u kadrosuna katan, Lincoln Henrique'yi ise Hull City'ye kiralayan sarı-lacivertliler, genç oyuncusu Emir Ortakaya ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

        20 yaşındaki stoperin Belçika ekibi Beerschot'a transfer olduğu açıklandı. Fenerbahçe, Emir'in geri alma opsiyonunu ise elinde bulunduruyor.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol Akademimizden yetişen Emir Ortakaya geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Belçika’nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur."

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