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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Süper Lig’de 29 gole ulaşırken, derbide gol bulduğu takdirde iki rekoru birden kıracak.

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HABERTURK.COM / İHA
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezonu galibiyet serisiyle kapatmak istiyor. 
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunan sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta şampiyonluğu rakibine kaptırırken, sezonu ikinci tamamlamak için derbiden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    Fenerbahçe’nin bu sezon golcü kimliğinde ön plana çıkan isim Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia oldu. 
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    33 yaşındaki oyuncu sezon başından bugüne gol krallığında zirvede bulunurken, 30 lig maçında 29 gol kaydetti. 
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    Antalyaspor maçında attığı golle kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza’yı geride bırakarak 'sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kıran Valencia, takımda 29 golle bir sezonda en fazla gol atan oyuncu Aykut Kocaman’ın rekorunu da egale etti.
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    REKOR DIAGNE'NİN ELİNDE

    Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu konumunda yer alıyor. Senegalli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray forması altında 30 gol kaydetmişti. 
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    Valencia, yarın 1 gol bulursa bu rekora ortak olacak, 2 gol atarsa rekorun tek başına sahibi olacak.
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    Fenerbahçe, Galatasaray maçında ligde son kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, 38. haftada Gaziantep FK’ya karşı hükmen galip sayılacak.
  • Fenerbahçeli Enner Valencia çifte rekor için sahaya çıkıyor!

    Öte yandan sarı-lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Valencia’nın sarı-kırmızılılara karşı golü bulunmuyor. Derbide gol kaydettiği takdirde Galatasaray'a karşı ilk kez gol sevinci yaşayacak.

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