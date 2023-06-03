Antalyaspor maçında attığı golle kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza’yı geride bırakarak 'sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kıran Valencia, takımda 29 golle bir sezonda en fazla gol atan oyuncu Aykut Kocaman’ın rekorunu da egale etti.