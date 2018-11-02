Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam saat 21.00’de Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 35 otobüs ile Kadıköy’den yola çıkarak, mücadelenin oynanacağı stada geldi.

Bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, otobüs camlarının da kırıldığı görüldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı.

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