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HaberlerFutbolFenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'a atkılı destek! Saraçoğlu güzel görüntülere sahne oldu

Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'a atkılı destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir maçının son bölümünde Elazığ'daki depremzedelere ulaşması için saha kenarına atkılarını ve berelerini attı

Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar atkılarını sahaya atarak, ' Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında taraftarlar Elazığ'daki depremzedeleri unutmadı. Sarı-lacivertli seyirciler, müsabakanın uzatma dakikalarında Elazığ'da yaşanan depremde dışarda kalan depremzedelere gönderilmek üzere atkılarını sahaya attı. Maçın bitimine 2 dakika kala tüm tribünler atkı ve berelerini sahaya gönderirken, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise atkıların sahaya atıldığı anda maçı kısa süreli olarak duraklattı.

Müsabakanın noktalanmasıyla atılan atkı ve bereler toplanarak, Kadıköy Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

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