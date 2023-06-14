Mircea Lucescu

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için Mircea Lucescu en büyük aday konumunda. 77 yaşındaki Rumen hoca, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı. Shakhtar Donetsk ile 2009 yılında Avrupa Kupası'nı da kaldıran Lucescu bir dönem, A Milli Takımımız'ın başında da görev yaptı.