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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Fenerbahçe’de istenileni veremeyen Jorge Jesus’la yollar ayrıldı. 2 Haziran 2022’de 1 yıllık sözleşme imzayalan tecrübeli teknik adam Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra takımdan ayrıldığını açıkladı. Görevi aldığı süre içerisinde Ziraat Türkiye kupasını kazanan Jesus; Süper Lig'e 2. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 16 turunda Sevilla’ya karşı kaybetmişti. Peki, Jesus'tan sonra Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak ve listede hangi isimler var? İşte muhtemel adaylar…

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  • Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

    Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışına başladı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör koltuğuna gelecek yeni isim büyük bir merak konusu haline geldi. Daha önce Türkiye'de çalışmış ve şampiyonluk yaşamış Mircea Lucescu listenin başında yer alan isim. İşte teknik direktörlük koltuğunda adı geçen diğer isimler…
  • Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

    FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

    İşte Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunda ismi anılan dört güçlü aday;

    Abdullah Avcı

    Eski A Milli Takım teknik direktörlüğünü yapan ve Trabzonspor’u şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı ismi anılan güçlü isimlerden.
  • Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

    Vincenzo Montella

    Fenerbahçe’ de adı geçen bir diğer isimde Adana Demirspor’dan yeni ayrılan Vincenzo Montella. İtalyan teknik adam Türkiye'de şimdiye sadece lacivert mavililerde görev yaptı.
  • Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

    Sergen Yalçın

    Bir diğer seçenek ise tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın. Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan Yalçın, pek çok kulüpde görev aldı.
  • Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

    Mircea Lucescu

    Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için Mircea Lucescu en büyük aday konumunda. 77 yaşındaki Rumen hoca, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı. Shakhtar Donetsk ile 2009 yılında Avrupa Kupası'nı da kaldıran Lucescu bir dönem, A Milli Takımımız'ın başında da görev yaptı.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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