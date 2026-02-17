Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe 'Fenerpara'nın tanıtımı gerçekleştirildi - Fenerbahçe Haberleri

        'Fenerpara'nın tanıtımı gerçekleştirildi

        Fenerbahçe Kulübü ile QNB Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen "Fenerpara"nın tanıtımı gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Attığımız birçok adımda camianın sahiplenmesinin nasıl fark oluşturduğunu hep birlikte gördük. Bu proje Fenerbahçelilerin kulübüyle kurduğu bağı günlük hayat içinde görünür kılan bir model. Fenerbahçe camiası kulübüne katkı sağlayan her projeye geçmişte nasıl sahip çıktıysa inanıyorum ki burada da aynı refleksi gösterecek. Bu birlikteliğin gücüne güveniyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:40 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Fenerpara'nın tanıtımı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü ile QNB Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen "Fenerpara"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, futbolculardan Anderson Talisca, Anthony Musaba ile Sidiki Cherif ve diğer branşlardan sporcular katıldı.

        SADETTİN SARAN: BU BİRLİKTELİĞİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ

        Toplantıda açıklamada bulunan Başkan Sadettin Saran, camianın tarihi boyunca başarıları sadece sportif güçle değil camia iradesiyle elde ettiğini söyledi.

        Fenerbahçe'nin dayanışma, aidiyet ve birlikte ayağa kalkma kültürünü hatırlatan Saran, "Attığımız birçok adımda camianın sahiplenmesinin nasıl fark oluşturduğunu hep birlikte gördük. Bu proje Fenerbahçelilerin kulübüyle kurduğu bağı günlük hayat içinde görünür kılan bir model. Fenerbahçe camiası kulübüne katkı sağlayan her projeye geçmişte nasıl sahip çıktıysa inanıyorum ki burada da aynı refleksi gösterecek. Bu birlikteliğin gücüne güveniyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Yapılan iş birliğinin Fenerbahçe'ye duyulan inancın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Saran, şunları kaydetti:

        "Fenerpara'yı kullanan her taraftar kulübüne doğrudan katkı sağlayacak. Destek sadece hissedilebilen duygu değil sürdürülebilir bir güce dönüşecek. QNB, kulübümüze son derece güçlü ve cömert bir bütçe paketi hazırlamıştır. Bu iş birliği yalnızca proje ortalığı değil, Fenerbahçe'ye duyulan inancın bir göstergesidir. Taraftarlarımızı Fenerpara'yı sahiplenmeye davet ediyorum."

        Kulübün yönetim kurulu üyesi Gürhan Taşkaya ise Fenerbahçe için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, "Vizyonumuzun önemli bir parçasını sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Taraftarlarımızın günlük bütün bankacılık işlemlerini yapabileceği güvenli bir platform. Fenerpara sadece bir dijital bankacılık uygulaması değil. Taraftarımızın kulüple bağlarını daha da derinleştirilecek bir model. Kulübümüze doğrudan değer katıyor. Taraftarımız harcadıkça Fenerbahçe kazanacak. Önümüzdeki dönemde özel ayrıcalıklar taraftarımıza duyurulacak. Bu proje aynı zamanda kulübümüzün dijitalleşme yolunda attığı önemli bir adımdır. Dijitalleşme artık bir tercih değil zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise şöyle konuştu:

        "Çok inandığımız bir projeydi. Bu geceye dahil olmaktan çok mutluyuz. Fenerpara tüm camianın kazanacağı hem kulübün buradan bir değer oluşturacağı hem de Fenerbahçelilerin değer oluşturacağı bir dijital bankacılık uygulamasıdır. Tüm işlemleri güvenli bir şekilde buradan yaparken Fenerbahçe camiası da kazanacak. O yüzden 'Kalplerde Fenerbahçe ceplerde Fenerpara' dedik. Bu işte çok emek var. Hem Fenerbahçe hem QNB tarafında. Başkan nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmek istiyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi