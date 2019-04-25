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Fenomen Colinfurze bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı

Giriş: 25.04.2019 - 11:48 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Colinfurze ismiyle sosyal medyada çılgın deney videoları paylaşan adam, yeni videosunda yine sıra dışı bir tasarıma imza attı! İngiliz fenomen bu sefer de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı yaptı

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    Colinfurze ismiyle YouTube'da fenomen olan adam, yine sıra dışı bir tasarıma imza attı! Genç adam, İngiltere'nin yağışlı havasına kendince çözüm bularak garajın önündeki boş alan için açılıp kapanabilir çatı tasarladı. 

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    Açık havayı seven ama yağmurdan pek haz etmeyen adam sürgülü çatı için ilk önce garajının çatısını söktü. 

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    Çatıyı raylı yapabilmek için garajın kenarlarına demir çubuklar monte etti. 

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    Garajın üzerini kapamak için su geçirmeyen bir malzemeden çatı yaptı. 

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    Bahçe boşluğunu kapamak için demirden çubuklar kesip yerleştirdi. 

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    Çatının kenarlarını kırmızıya boyadı. 

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    Sürgü için mekanizmayı tasarladı. 

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    Açık alanda çatı için demir çubukları kaynakla birbirine bağladı.

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    Ardından boyadı.

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    Arkadaşıyla dikdörtgen biçimindeki demir iskeleti çatıya taşıdı. 

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    Üzerine çatıyı yerleştirdi. 

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    Çatının düğmeye basınca açılıp kapanabilmesi için mekanizma hazırladı. 

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    Mekanizmanın denemesini yaptı ancak tasarımında ipler üst üste biniyordu. Bu nedenle daha farklı bir silindir kullandı. 

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    Fenomen adam çatı tasarlamakla kalmadı, yağmur sensörlü bir çatı inşa etti. Böylelikle yağmur yapar yağmaz çatı kendiliğinden kapanacaktı! 

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    İşte açılıp kapanabilen çatının son hali! 

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