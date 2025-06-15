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        Fenomene 'müstehcenlik' suçlaması!

        Muğla Marmaris'te iğrenç bir olay yaşandı. İlçede turistlere ait özel görüntüleri yayınladığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Bora Kılıç, 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:51
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        Fenomene 'müstehcenlik' suçlaması!
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora Kılıç, (53), 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bora Kılıç'ın sosyal medya uygulaması olan Youtube kanalında, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip yakınlaştırarak paylaştığı tespit etti.

        TUTUKLANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora Kılıç'ın adresi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 milyon 870 bin takipçili Bora Kılıç, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Bora Kılıç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç, 'müstehcenlik' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        #BORA KILIÇ
        #haberler
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