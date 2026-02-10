Ferdi Kadıoğlu'dan Dünya Kupası sözleri!

İngiltere Premier League ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Brighton'daki günleriyle ilgili konuşan Kadıoğlu, "Sakatlıktan döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Çok sayıda maç oynadım ve eski seviyeme oldukça hızlı döndüm, bu da beni oldukça memnun ediyor. Maçın oyuncusu seçilme konusuna gelince ise bunu tek başıma yapmam mümkün değil, takım arkadaşlarımın desteğine ihtiyacım var. Herkes benim için mücadele etti, bu beni mutlu ediyor. Ama bir takım olarak kazanmak benim için her şeyden daha önemli." dedi.

"ARAMIZDA ÇOK İYİ BİR İLİŞKİ VAR"

Teknik direktör Fabian Hürzeler ile olan ilişkisine değinen milli yıldız, "Onun genç olmasının sadece bir sayıdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var ve bana gerçekten çok güvendiğini hissediyorum. Beni sahada birçok farklı pozisyonda oynatıyor, sakatlıktan sonra da bana sık sık forma şansı verdi. Bu gidişattan çok memnunum ve umarım böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

