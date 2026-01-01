Ferhat Göçer: İyilik diliyorum

Türk pop müziğinin sevilen ismi Ferhat Göçer, 2026 yılına anlamlı mesajları ve unutulmaz sahne performansıyla merhaba dedi. Yeni yıl dileklerini; “2026 "İyilik Yılı" olsun. Yeni yılda tüm insanlığa iyilik diliyorum. İyi olun, karşınıza hep iyi insanlar çıksın, iyilik yapın, iyi şeyler üretin, sonrasında dönüp kendinize ‘iyi ki yapmışım’ diyebilin. 2026’da iyilik kazansın.” sözleriyle paylaşan Göçer, yeni yıla binlerce hayranıyla birlikte girdi.

Sapanca'da sahne alan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla izleyicilere müzik dolu, coşkulu bir gece yaşattı.

Binlerce kişinin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gecede, yeni yıla danslar, müzik ve Ferhat Göçer’in iyilik mesajı eşliğinde girildi.