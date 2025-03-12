Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor'da yabancı hakem tartışmalarına dair konuştu. Gündoğdu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Slavko Vincic hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"YABANCI HAKEME KARŞIYIM"

Yabancı hakeme karşı olduğu söyleyen Gündoğdu, "Şahsi görüşürüm yabancı hakeme tabii ki karşıyım. Kişisel olarak söylüyorum bunu. 80 milyonun üzerinde milletiz, genç nüfusumuz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülke. Devamlı mücadeleyle geçmiş bir tarih, mücadele etmeyi seviyoruz asla kaybetmek kafamızın içinden geçmiyor. Aslında her Türk vatandaşına sorsanız aynı şeyi söyler. Bir de kurumsal bir gereklilik diye bir şey var kurumun ihtiyaçları veya o durumun sizi getirdiği şartlar. Yabancı hakem bu sene gelmedi aslında yabancı hakem geçen sene geldi. Yabancı hakem, yabancı VAR, yardımcı hakem, dördüncü hakem bunlar maç görevleri. Sonuçta bizim hayatımıza geçen sene son 8 haftada geldi. Kapı geçen yıl açıldı. Bir gün bile beklemeye tahammülümüz yok... Biz yetiştirmek için hakem yetiştirmek için bize patinaj yaptırılmaya devam ettirildik. Burada en önemli arkadaşlarıma destek psikolojik ve sosyal katkı." ifadelerini kullandı.

💥 "Yabancı hakeme tabii ki karşıyım."



🎙️ Ferhat Gündoğdu: Yabancı hakem geçen sezon son 8 haftada zaten geldi. pic.twitter.com/6Y5NG4OuVn — HT Spor (@HTSpor) March 12, 2025

"YABANCI HAKEM FAYDALI OLDU DİYEBİLİRİM"

"Gelişimimizi sağlamak için yabancı hakem tabii ki faydalı olabilir ama bu sene gelmedi yabancı hakem geçen sene geldi. Bu sürecin devam edip etmeyeceği ile ilgili yönetim kurulumuz karar alır. Tabi ki MHK Başkanı olarak görüşümüzü, hakemlerimizin hazırlık durumunu ben yönetim kurulumuza sunarım son kararı onlar verirler tabii ki duruma göre değerlendireceklerdir. Slavko Vincic bir gereklilikti. Bizim de genç hakemlerimize bu süreyi kazandırmak açısından yararlı oldu diyebiliriz"

💥 Yabancı hakem uygulaması sürecek mi?



🎙️ Ferhat Gündoğdu: Yabancı hakem için TFF yönetim kurulu yetkilidir. MHK Başkanı olarak görüşlerimi sunarım, son kararı onlar verir. pic.twitter.com/68XZF3tSvc — HT Spor (@HTSpor) March 12, 2025

"VINCIC'İ ÖRNEK VERDİM"

"Vincic'ten hakemlere örnek verdim. Nasıl atmosferi ve seyirciyi yönetebildiğini arkadaşlara anlatmaya çalıştım. Bu çok önemli. Yasin Kol'un performansından öte disiplin uygulamalarında etkisi olduğunu hissettik. Aynı zamanda federasyon başkanımızın da bunda olumlu etkisi var."