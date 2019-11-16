Şimdilerde rol aldığı geçtiğimiz akşam final veren Hercai dizisinde, 'Zehra' karakterine hayat veren Feride Çetin, sergilediği başarılı oyunculuğu ile beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz ay bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Murat Özer ile evlenen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hamile olduğu müjdesini takipçileriyle paylaştı.

"BİRBİRİMİZE SIMSIKI SARILACAĞIMIZ GÜNLERİN HAYALİ İLE YAŞIYORUM"

Belirginleşen karnını çeken Çetin, "Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim. Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum" dedi.