        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fernando Hierro'dan Fenerbahçe'ye ziyaret! - Fenerbahçe Haberleri

        Fernando Hierro'dan Fenerbahçe'ye ziyaret!

        Real Madrid'in efsane kaptanlarından Fernando Hierro, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti ve sonrasında bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Hierro'dan F.Bahçe'ye ziyaret!

        Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın sportif direktörlüğünü yapan Real Madrid efsanesi Fernando Hierro, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.

        Sarı-lacivertli kulüpte temaslarda bulunan Hierro, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        Fernando Hierro paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Fenerbahçe gibi köklü ve tarihi bir kulübü ziyaret etmek benim için büyük bir zevkti. Davet için Devin Özek'e çok teşekkür ederim. Kendisi, yaptığı harika işlerden dolayı profesyonel anlamda takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir sportif direktör. Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem!"

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
