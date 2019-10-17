Fernando: Pişman değilim

Sezon başında Galatasaray'dan, Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, İspanya basınına açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı ekipten ayrıldığı için pişman olmadığını belirtti.

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını geri çevirdiğine dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, ''La Liga dünyanın en iyi liglerinden biri. Buraya gelerek kariyerim için büyük bir adım attım'' dedi.

Fernando, gelecekteki hedeflerine de değindi.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, ''Kendimi çok iyi hissediyorum. 25 yaşında gibiyim ve 5-6 yıl daha futbol oynamak istiyorum'' şeklinde konuştu.

Brezilyalı futbolcu, sezon başında 4 buçuk milyon euro karşılığında Galatasaray'dan, Sevilla'ya transfer olmuştu.

Sarı kırmızılılarda 2 yıl forma giyen Fernando, 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.