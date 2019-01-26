Koç Grubu şirketlerinden Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın temsil ettiği Ferrari, yeni modeli merakla beklenen yepyeni modelini ülkemizde satışa sundu. Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin temsilcisi olarak konumladırılan 488 Pista'da Ferrari 488 Challenge’dan alınan teknik özellik, donanım ve teknolojiye yer verildiği açıklandı.

Otomobilin bu anlamda, gündelik hayatta da kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildiği ifade ediliyor. Fer Mas'tan yapılan açıklamaya göre, Ferrari 488 Pista ilk iki müşterisine Şubat ayı içerisinde teslim edilecek.

0'DAAN 100'E KM/S HIZA 2.85 SANİYEDE ÇIKIYOR

488 Pista, 488 GTB’den 90 kg daha az olan 1280 kg’lik ağırlığına karşın 50 beygir daha güçlü olan motorla donatılmış durumda. Litre başına 185 beygir güç üreten ünite, otomobilin 0’dan 100 km/s hıza 2.85 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista’da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488 GTB’ye göre yüzde 20 artırıldığı altarıldı. Yol tutuş ve fren konusunda F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve kaliper fren basıncını ayarlayan bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista’da sunulan donanımlar arasında.