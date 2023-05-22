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Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

Dünyaca ünlü Formula 1 takımı Scuderia Ferrari'nin Mercedes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lewis Hamilton'a teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

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  • Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

    Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton'ın sezon sonunda kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini koruyor.
  • Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

    Daily Mail'de yer alan habere göre Ferrari, Mercedes-AMG Petronas'ın yıldız pilotu Lewis Hamilton'a 40 milyon Sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. 
  • Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

    Formula 1'in yıldız ismi için Ferrari şirketinin yönetim kurulu başkanı John Elkann'ın bizzat devreye girdiği iddia edilirken, Hamilton'ın nasıl bir karar vereceğinin ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi. 
  • Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

    İngiliz sürücünün şu anki takımı olan Mercedes-AMG Petronas da yıldızını bırakmak istemiyor. İngiltere merkezli takımın Hamilton için her türlü maddi fedakarlığı yapacağı belirtildi.
  • Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

    Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi için ise Charles Leclerc'in Mercedes-AMG Petronas'a takas için kullanılabileceği de ifade edildi. 
  • Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

    Formula 1'de 16 şampiyonluğu bulunan Ferrari, takımlar klasmanında son kez 2008 yılında elde ipi göğüslemişti.
  • Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

    Ferrari ile şampiyonluğa ulaşan son sürücü ise 2007 sezonunda Kimi Raikkonen olmuştu.
  • Ferrari'den flaş hamle: Lewis Hamilton...

    2007 yılında ilk Formula 1 mücadelesi veren Lewis Hamilton, McLaren ve Mercedes ile toplam 7 kez zirveye çıkmayı başardı. 38 yaşındaki pilot, 103 galibiyetle tarihin en fazla yarış kazanan ismi konumunda. 

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